В ночь на воскресенье, 1 марта, банкоматы, терминалы и система Privat24 не будут работать из-за обновления систем.
– В ночь с 29 февраля на 1 марта (1.00-7.00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут.
Советуем снять наличные заранее, – отмечают в ПриватБанке.
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Также там добавили, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.
Напомним, в ПриватБанке рассказали о новом виде мошенничества в соцсетях и мессенджерах.
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