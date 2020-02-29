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В ночь на 1 марта не будет работать Приват24 и банкоматы ПриватБанка

В ночь на воскресенье, 1 марта, банкоматы, терминалы и система Privat24 не будут работать из-за обновления систем.

– В ночь с 29 февраля на 1 марта (1.00-7.00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут.

Советуем снять наличные заранее, – отмечают в ПриватБанке.

Читайте: ПриватБанк и RIA запустили бесплатные переводы из Польши в Украину

Также там добавили, что с 7 утра 1 марта все системы будут стабильно работать.

Напомним, в ПриватБанке рассказали о новом виде мошенничества в соцсетях и мессенджерах.

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