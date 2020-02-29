Правительство готовит план противодействия влиянию коронавируса на экономику – Милованов

Через две недели в Украине появится план противодействия возможного влияния на экономику китайского коронавируса Covid-19. Его хотят подготовить по трем разным сценариям в зависимости от уровня сложности.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

– У нас постоянно проходят совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий. Думаю, через две недели он будет, – отметил министр.

Читайте: В Украине людей с подозрением на коронавирус будут лечить бесплатно – Скалецкая

Тимофей Милованов также добавил, что, согласно базовому сценарию, трудностей от распространения коронавируса не будет.

Но рассматривается сценарий второго уровня и самый сложный, который сейчас происходит в Китае. Однако, по мнению министра, последний сценарий в Украине маловероятен.

Тимофей Милованов также отметил, что в случае вспышки коронавируса в Украине, правительство будет готово ввести карантин.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса.