Утром 1 марта в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе застряли 145 автомобилей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
– Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: Майорское – 15/25, Марьинка – 0/40, Новотроицкое – 25/20, Гнутово – 10/10, – сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
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Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне Операции объединенных сил работают по графику весеннего режима. Пропуск граждан осуществляется с 7.00 до 18.30.
За прошедшие сутки наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 31,7 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств.
Напомним, 29 февраля из-за обстрелов пророссийских боевиков было принято решение о временном прекращении пропуска граждан через КПВВ Марьинка.
Сейчас контрольный пункт въезда-выезда Марьинка, который находится в Донецкой области, возобновил работу.