Медицинская система Украины готова к фиксации случаев коронавируса – Минздрав

Медицинская система готова фиксировать случаи коронавирусной инфекции.

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко после осмотра готовности больниц Житомира, Ровно и Сарн.

– Во время визита “важно понять готовность больниц, а главное – готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, – сказал он.

Также он добавил, что в случае необходимости, медики готовы работать сверхурочно.

– Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19. Во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 обучения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждались интенсивной терапии, – сказал он.

В больницах Житомира, Ровно и Сарны есть инфекционные боксы, выделенных специально на случай регистрации или подозрения коронавируса.

В Ровно в них уже побывали четыре человека с подозрением на инфекцию.

Ляшко отметил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии и есть план на случай, как и где оказывать помощь большому количеству пациентов.

– В Ровно до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Но в случае необходимости оказания помощи уже сейчас – пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения, – заявил он.

Замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая коронавируса.

– Сейчас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 5 тыс. медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах, – резюмировал он.

Источник: Минздрав