Подозрение на коронавирус у украинских туристов из Италии не подтвердилось

Исследование материала двух украинских туристов, прибывших из Италии, предварительно показало отрицательный результат на заболевание новым типом коронавируса Covid-19.

Подозрение на инфицирование коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

– Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По состоянию на 1 марта в мире зафиксировали почти 87 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.

С 28 февраля в Украине начались учения в медицинских учреждениях в случае фиксации коронавируса в стране.

Сейчас в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым типом коронавируса.

Напомним, в мире продолжает распространяться новый тип коронавируса Covid-19. Ежедневно фиксируются сотни новых случаев заражения.

В связи с последними событиями ВОЗ изменила показатель глобального риска распространения коронавируса до очень высокого.