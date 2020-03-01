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Факты / Украина / Политика

На внеочередное заседание Рады придет правительство и отчитаются все силовики

4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генерального прокурора.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые поднимут 4 марта на внеочередном заседании парламента.

Читайте: Заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало – Разумков

Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы. При рассмотрении этих вопросов невозможно рассматривать другие вопросы, не проголосовав за это.

Есть некоторые важные законопроекты, и темы, которые сегодня находятся на повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду, – подчеркнул Разумков.

Ранее Факты ICTV писали, что Арахамия назвал три причины внеочередного заседания Рады.

Источник: Укринформ

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