Прощеное воскресенье – это последнее воскресенье перед Великим постом, который начинается 2 марта и продлится до Пасхи. Кроме того, в этот день завершается Масленица 2020. По этому случаю сжигают чучело, символизирующее злые силы зимы.

В Прощеное воскресенье нужно отпустить все обиды, попросить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно могли их обидеть.

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Лучшие СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем собрали Факты ICTV.

Просить прощения в Прощеное воскресенье –

Так давно заведено в нашей Украине,

Простите меня, когда я чем-то согрешил,

Простите меня, а я вас уже давно простил.

***

В день воскресенья ты прости,

Удачи я тебе желаю,

Желаю я вперед идти

И все исполнится, я знаю!

***

Нам Бог велел обиды забывать,

И я тебя сейчас за все прощаю.

Прости меня и ты, чтобы нам снова

Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.

***

Пусть в душе прольется свет,

Я вам искренне желаю,

Чтоб услышали в ответ:

Бог простит и я прощаю!

***

В Прощеное воскресенье

У тебя прошу прощения.

Ты прости и улыбнись,

Пусть добрее станет жизнь!

Напомним, Великий пост начинается 2 марта. Христиане верят, что, соблюдая правила приема пищи во время поста, можно стать ближе к Богу.

Детальный календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день можно прочитать в нашем материале.