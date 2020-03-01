Прощеное воскресенье – это последнее воскресенье перед Великим постом, который начинается 2 марта и продлится до Пасхи. Кроме того, в этот день завершается Масленица 2020. По этому случаю сжигают чучело, символизирующее злые силы зимы.
В Прощеное воскресенье нужно отпустить все обиды, попросить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно могли их обидеть.
Читайте: Что нельзя есть в Великий пост 2020
Лучшие СМС-поздравления с Прощеным воскресеньем собрали Факты ICTV.
Просить прощения в Прощеное воскресенье –
Так давно заведено в нашей Украине,
Простите меня, когда я чем-то согрешил,
Простите меня, а я вас уже давно простил.
***
В день воскресенья ты прости,
Удачи я тебе желаю,
Желаю я вперед идти
И все исполнится, я знаю!
***
Нам Бог велел обиды забывать,
И я тебя сейчас за все прощаю.
Прости меня и ты, чтобы нам снова
Дружить, как раньше, я об этом мечтаю.
***
Пусть в душе прольется свет,
Я вам искренне желаю,
Чтоб услышали в ответ:
Бог простит и я прощаю!
***
В Прощеное воскресенье
У тебя прошу прощения.
Ты прости и улыбнись,
Пусть добрее станет жизнь!
Напомним, Великий пост начинается 2 марта. Христиане верят, что, соблюдая правила приема пищи во время поста, можно стать ближе к Богу.
Детальный календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день можно прочитать в нашем материале.