В феврале госбюджет выполнили на 93,7% – Маркарова

Выполнение доходов фонда государственного бюджета в феврале 2020 составляет 93,7%.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова. Все значимые расходы удалось провести.

По ее словам, благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью уменьшились расходы на обслуживание и погашение долга.

– На полной скорости движемся по внедрению среднесрочного бюджетирования и Бюджетной декларации на 2021-2023 годы, – сообщила Маркарова.

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Налоговая служба смогла перевыполнить план поступлений в госбюджет на 2,5 млрд грн (7,1%). Общие поступления от ведомства составляют 37,1 млрд грн.

Кроме того, доходы новой Таможенной службы составили 22,6 млрд грн (78,3% от запланированных). Такая ситуация сложилась из-за укрепления курса гривны и сокращения объемов импорта.

Напомним, в январе 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета были на 13,8 млрд грн меньше росписи.