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Факты / Украина

Обострение на Донбассе: боевики почти 20 раз нарушили режим тишины

29 февраля на Донбассе враг 19 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военных, у одного бойца боевое поражение.

– Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары, – сообщает штаб ООС.

Также под вражеский огонь из ПТРК попали позиции ВСУ неподалеку контрольного пункта въезда-выезда Марьинка.

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С начала 1 марта враг выпустил две мины из миномета калибра 82 мм, а также открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским бойцам, которые находились недалеко от населенного пункта Пески.

Напомним, штаб ООС назвал количество боевиков, которых украинские военные ликвидировали в течение февраля.

Источник: Штаб ООС

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