Обострение на Донбассе: погиб украинский военный, шестеро ранены

Один украинский военный погиб, шесть получили ранения и травмы вследствие обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

– Сегодня, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения, – говорится в сообщении.

Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, используя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Напомним, 29 февраля на Донбассе боевики 19 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военных, у одного бойца боевое поражение.