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Факты / Украина / Общество

11 обстрелов: на Донбассе из-за попадания ракеты погиб сержант Сергей Руських

1 марта вооруженные формирования России и ее наемники 11 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Руських.

41-летний мариуполец умер в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля вблизи населенного пункта Нижнетеплое.

Защищать Донбасс он пошел в 2018 году – дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

Еще пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а двое – боевое поражения.

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Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, четыре – в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Напомним, 29 февраля на Донбассе боевики 19 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военных, у одного бойца боевое поражение.

Источник: Штаб ООС

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