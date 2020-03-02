400 продуктов в меню: военных ВСУ перевели на новую систему питания

С 1 марта военнослужащие ВСУ могут выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Боевые части Минобороны перешли на новую систему питания.

В новом меню более 400 продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион питания военных. Главное условие – не выйти за пределы стоимости суточного комплекта 67-74 грн.

– Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете, – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом.

Летом 2019 году Минобороны анонсировало изменения в системе питания военнослужащих ВСУ. В частности, увеличение рациона с 32 до 350 позиций, появление в нем свежих фруктов, овощей, кофе и соков, а также нормы мяса – на 40%.