Бесплатный английский онлайн через Lingva.Skills: почему стоит попробовать

Изучать английский совершенно бесплатно через онлайн-платформу Lingva.Skills может любой человек независимо от уровня знаний.

– Нам удалось создать эффективную систему бесплатного массового обучения английскому языку в соответствии с международными стандартами для всех граждан Украины. В отличие от других платформ онлайн-обучения наша платформа не предлагает обычные лекции и тесты, а погружает пользователя в возможность усваивать язык, как это делают обычно носители языка, – рассказал заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования, автор проекта Lingva.Skills Виталий Зубков.

По его словам, участникам проекта предлагается увлекательное соревнование с самим собой – аналогов данной системы нет в мире.

Чтобы начать изучать английский прямо сейчас, достаточно просто зайти на сайт платформы lingva.ua.

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– Сначала пользователь проходит тест, который определяет уровень владения английским языком и подсказывает индивидуально каждому пользователю, какие именно навыки нужно тренировать. Учебный процесс проходит интересно, поскольку мы разработали геймификацию. Результатом обучения станет усвоение и активное использование более 15 тыс. враз и 300 грамматических конструкций. Этого достаточно для понимания и выражения любой мысли на английском языке, – отмечает Зубков.

Этот проект уже получил много различных наград, а в июле 2019 года ЕБРР включил Lingva.Skills в Топ-10 социальных стартапов Европы.

Если у вас нет возможности заниматься с преподавателем, Факты ICTV собрали несколько советов по изучению английского языка.

Источник: lingva.ua