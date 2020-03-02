Консультации с Ираном о сбитом самолете МАУ откладываются из-за коронавируса

Украина возобновила коммуникацию с правоохранителями Ирана относительно сбивания украинского самолета МАУ в небе над Тегераном.

Однако консультации в этом деле пока приостановлены из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Рябшапка.

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Напомним, 11 февраля Иран признал, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным Корпусом Стражей Исламской Революции.

Сейчас идет расследование авиакатастрофы. Украина уже несколько раз обращалась к Ирану с запросом о передаче бортовых самописцев самолета для расшифровки. Но решение о передаче Киеву черных ящиков будет приниматься после доклада о результатах визита иранской делегации в Украину.