Коронавирус в Италии: МАУ не планирует сокращать рейсы

Авиакомпания Международные авиалинии Украины не планирует сокращать рейсы в Италию из-за коронавируса.

В МАУ с просьбой поменять билеты на более позднее время обратилась лишь часть пассажиров.

– Мы это делаем в виде исключения на глубину до двух месяцев от первоначальной даты. Но таких очень немного, – отметили в авиакомпании.

Через страницу в Facebook обратились 26 пассажиров, пять из которых вернули билеты, а 21 – поменяли на другую дату.

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В Италии зафиксировали уже более 1 600 случаев коронавируса. В связи с этим американская авиакомпания Delta Air Lines приостанавливает полеты из США в Милан.

Также в связи со снижением спроса из-за коронавируса полетную программу из Украины в Италию сокращает авиакомпания Wizz Air.

Ранее Факты ICTV писали, что ЕС повысил уровень риска заболевания коронавирусом.