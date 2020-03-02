Народного депутата Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.
Киву вызывают в Госбюро на 2 марта на 14.00.
– По поручению генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14.00. вызвал народного депутата Украины, – сообщает ГБР.
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Киву вызывают в ГБР (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии
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Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети.
Позже генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины.
Источник: ГБРЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.