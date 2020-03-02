



Киву вызывают в ГБР (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

Читайте: Я наклонился попросить вести себя прилично – Кива о драке с ветераном АТО

Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети.

Позже генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины.