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Факты / Украина / Политика

Киву вызывают в ГБР (ДОКУМЕНТ)

Народного депутата Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

Киву вызывают в Госбюро на 2 марта на 14.00.

– По поручению генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14.00. вызвал народного депутата Украины, – сообщает ГБР.

Киву вызывают в ГБР (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

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Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети.

Позже генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины.

Источник: ГБР

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