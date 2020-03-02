Врачам повысят зарплаты – когда и на сколько

С 1 апреля зарплаты отдельным категориям врачей будут повышены на 30%, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, зарплаты врачам пересмотрят в рамках реформы, которая стартует через месяц.

– По отдельным расчетам по отдельным больницам может быть даже больше (30%. – Ред.), – сказал Гончарук.

Премьер добавил, что с апреля в больницах “впервые появится настоящая бесплатная медицина”.

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– Ну то есть по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет, услуги в больницах должны предоставляться без дополнительных оплат, – заявил он.

Напомним, Кабмин предлагает увеличить выплаты отдельным категориям пенсионеров благодаря надбавке.