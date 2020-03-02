PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Врачам повысят зарплаты – когда и на сколько

С 1 апреля зарплаты отдельным категориям врачей будут повышены на 30%, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, зарплаты врачам пересмотрят в рамках реформы, которая стартует через месяц.

– По отдельным расчетам по отдельным больницам может быть даже больше (30%. – Ред.), – сказал Гончарук.

Премьер добавил, что с апреля в больницах “впервые появится настоящая бесплатная медицина”.

Читайте: Украинцы получат рекордно маленькую платежку за отопление в марте

– Ну то есть по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет, услуги в больницах должны предоставляться без дополнительных оплат, – заявил он.

Напомним, Кабмин предлагает увеличить выплаты отдельным категориям пенсионеров благодаря надбавке.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка