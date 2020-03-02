Мне было плохо: мужчина сообщил о коронавирусе, чтобы заставить приехать скорую

В Тернополе мужчина сообщил в полицию о заражении кума коронавирусом для того, чтобы к нему приехала скорая помощь.

Он сказал, что мужчина контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей.

По его словам, он это сделал, потому что медики отказались выезжать по вызову.

– Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали, – рассказал он.

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После вызова полицейские приехали по указанному адресу, но дверь им никто не открыл. На следующий день они нашли владельца квартиры, но тот все отрицал. Когда ему показали номер, с которого звонили, то мужчина сказал, что он принадлежит его куму, который живет в том же доме, но в другой квартире.

41-летний кум признался, что это звонил он, поскольку скорая отказывалась приезжать к нему.

Мужчина понесет административную ответственность, на него составили протокол за заведомо ложный вызов спецслужб. Ему грозит от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн).

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