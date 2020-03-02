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Факты / Украина / Политика

На встрече с Ермаком обсуждали рабочие вопросы – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что во время неформальной встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье вечером обсуждались рабочие вопросы.

Гончарук считает, что в этом разговоре не было ничего особенного.

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– Мы обменялись мыслями касательно того, что происходит, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, чтобы я мог отдельно комментировать, не было, – сказал премьер-министр.

Напомним, вечером 1 марта в украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что в одном из киевских ресторанов состоялась встреча Гончарука и Ермака.

Журналист Кристофер Миллер писал о том, что разобрать детали разговора было тяжело, поскольку его вели на пониженных тонах. Однако он точно носил серьезный характер.

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