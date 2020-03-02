Наркотики для нацгвардейцев. Кто и как покрывает торговлю зельем в воинских частях

Дважды в год тысячи украинских юношей отправляются на срочную военную службу. Но вместо уроков мужества их может ожидать два года выживания.

Владимир Мацюк заключил контракт с Нацгвардией сразу после курса молодого бойца. В воинской части он служил военным фельдшером.

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Нацгвардейцу все нравилось ровно до тех пор, пока аптекарь из медпункта не предложил ему торговать в части наркотиками. Владимир Мацюк после такого предложения сразу обратился в милицию.

Об участии фельдшера Мацюка в операции, несмотря на тайну следствия, сразу стало известно в военной части. Там его ждала совсем не награда за гражданскую сознательность.

В самой части все это называют выдумками и настаивают, что на давление фельдшер начал жаловаться не после задержания аптекаря, а позже, когда полиция якобы поймала его пьяным за рулем.

Но у сержанта Мацюка другая хронология. Обвинение бориспольских полицейских в нетрезвом вождении он связывает со своим противодействием наркоторговле.

Везти нарушителя на осмотр к врачу полицейские не захотели. Составили протокол на месте. После этого, по словам Мацюка, ему нанесли удары по почкам.

Факт избиения зафиксировали в бориспольской больнице, куда нацгвардеец дошел пешком ночью. На вызов врача прибыл тот самый экипаж патрульных.

В бориспольской полиции все опровергают. Обо всех этих фактах фельдшер сообщал правоохранителям, которым помог разоблачить военнослужащего-наркоторговца. Производство открыли только после того, как Факты начали свое расследование.

Фельдшер Мацюк подозревает, что все неприятности у него из-за того, что наркоторговлю в военной части покрывают командиры.

В самой же Нацгвардии факта сбыта наркотиков в части отрицают. Но против наркоторговли в воинской части выступает не только фельдшер Мацюк, но и другой нацгвардеец. Сначала он дал нам интервью только инкогнито. Говорит, что слышал разговоры о наркотиках прямо в служебном автобусе.

Но уже через несколько дней после этого интервью Владимир Веселовский решился говорить с открытым лицом. Он уже также написал заявления в прокуратуру и ГБР.

О том, что в учебном центре давно уже проблемы, говорит и бывший офицер части Андрей Ткаченко. Ему лично приходилось бороться с денежными поборами. Приходилось сталкиваться Ткаченко и с процветанием наркомании, но сломать систему майору не удалось.

Военный обозреватель Юрий Бутусов убежден, что украинские военные части меняются к лучшему, но некоторые из людей в погонах до сих пор живут по канонам Советского союза.

Напомним, на окраине Обухова бывшие полицейские организовали наркобизнес в промышленном помещении.