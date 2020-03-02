Разговора о моей отставке пока не было – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время пресс-конференции рассказал, что пока президент Владимир Зеленский не поднимал вопрос об отставке.

По его словам, Зеленский предложил ему время от времени возобновлять разговор о том, стоит ли ему оставаться министром иностранных дел, когда только шла речь о назначении на должность.

– У нас была с ним (Президентом Зеленским – Ред.) договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись… Разговора, который бы сказал “слушай, давай мы будем завершать”, пока не было, – сказал Пристайко.

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Министр добавил, что у него есть достаточно много нереализованных планов на должности, однако он готов подать в отставку, если это необходимо.

Напомним, во время внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта собираются рассмотреть вопросы, связанные с Кабинетом министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока рано говорить о кадровых перестановках в Кабмине, поскольку финальное решение по этому вопросу еще не принято.