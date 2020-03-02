Украина не должна замыкаться исключительно на западном векторе – Кулеба

Украина должна находить для себя возможности в разных регионах мира, а не “замыкаться исключительно на своем западном векторе”.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала.

При этом он отметил, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО.

Кулеба добавил, что Украина могла бы активно развивать отношения с Азией, ведь там есть для нее национальные интересы.

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– Я сейчас вижу таким приоритетным регионом именно Азию. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур – там сейчас “бьется” экономическое сердце мира, – обьяснил он.

Напомним, Кулеба заявил, что временно оккупированные территории не помешают Украине вступить в НАТО.