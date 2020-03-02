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Факты / Украина / Политика

Украина продлит соглашение о совместном расследовании катастрофы МН17

Украинские следователи до конца недели подпишут соглашение о продолжении работы совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

– Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональные и могут квалифицированно сотрудничать в этой следственной группе, – сказал Рябошапка.

Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины.

На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

Первое судебное заседание по делу о катастрофе MH17 запланировано на 9 марта 2020 года.

Прокуратура Нидерландов уже объявила официальные обвинения четырем фигурантам дела, среди которых Игорь Гиркин, известный по прозвищу Стрелков.

Источник: Интерфакс-Украина

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