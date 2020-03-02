В Украине не подтвердились 20 подозрений на коронавирус – Скалецкая

Сейчас в Украине лабораторно не подтвердилось ни одно подозрение заболевания новым типом коронавируса Covid-19.
По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, всего в Украине было 20 подозрений касательно заражения инфекцией.
Иногда в разных регионах страны действительно госпитализируют людей с подозрением на заболевание новым типом коронавируса.
Читайте: Распространение коронавируса: в Китае из-за остановки производства очистился воздух
Все тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 хранят в Киеве, поскольку пока отправления анализов именно в центральную лабораторию достаточно в ситуации с распространением заболевания миром.
Скалецкая считает, что распределение тест-систем по регионам – это вопрос целесообразности и необходимости.
Она добавила, что замер температуры происходит также на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.
В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что сейчас Минздрав ожидает результатов еще четырех тестов.
Подозрение на коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые обратились за медпомощью в Украине.
Напомним, последние подозрения на коронавирус Covid-19 обнаружили у двух украинских туристов, которые вернулись из Италии.
Предварительное исследование их образцов не подтвердило наличия нового типа коронавируса.
Источник: Громадське радіо