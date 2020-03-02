В Украине не подтвердились 20 подозрений на коронавирус – Скалецкая

Сейчас в Украине лабораторно не подтвердилось ни одно подозрение заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, всего в Украине было 20 подозрений касательно заражения инфекцией.

Иногда в разных регионах страны действительно госпитализируют людей с подозрением на заболевание новым типом коронавируса.

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Все тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 хранят в Киеве, поскольку пока отправления анализов именно в центральную лабораторию достаточно в ситуации с распространением заболевания миром.

Скалецкая считает, что распределение тест-систем по регионам – это вопрос целесообразности и необходимости.

Она добавила, что замер температуры происходит также на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что сейчас Минздрав ожидает результатов еще четырех тестов.

Подозрение на коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые обратились за медпомощью в Украине.

Напомним, последние подозрения на коронавирус Covid-19 обнаружили у двух украинских туристов, которые вернулись из Италии.

Предварительное исследование их образцов не подтвердило наличия нового типа коронавируса.

Источник: Громадське радіо