Как продлить работу двигателя и увеличить его ресурс

Периодический ремонт и замена изношенных комплектующих — это стандартные автомобильные процедуры. Каждый автовладелец привозит свое транспортное средство в автосервис согласно регламенту производителя. Благодаря этому можно исключить и предупредить возникновение многих потенциальных поломок.

Однако кроме естественного износа, детали могут сломаться по целому ряду других причин:

неисправности в смежных узлах, негативно воздействующие на остальные компоненты;

поломки элементов ввиду попадания машины в дорожно-транспортное происшествие;

неправильный уход за комплектующими, что значительно ускоряет их износ.

Какое моторное масло заливать в автомобиль

Ошибки во время замены масла могут негативно повлиять на работу силовой установки. Главное в этом вопросе — правильно выбранная жидкость. Для этого рекомендуется обращать внимание не на марку или производителя состава, а на рекомендации завода-изготовителя вашего транспортного средства.

В технической документации на машину изготовитель указывает перечень моторных масел, которые рекомендуется использовать автовладельцам. Таким образом автовладельцы смогут точно узнать, какую именно следует приобрести жидкость для авто. Масло General Motors, например, может очень различаться по техническим характеристикам и набору присадок.

Поэтому даже дорогой состав может не подойти автомобилю, спровоцировав поломку двигателя. Из-за этого к выбору масла владельцу машины нужно подходить ответственно.

Какое значение имеют фильтрующие элементы

Чтобы горячая смесь полностью и с максимальной эффективностью сгорала в камере, в ее составе должно быть определенное количество атмосферного воздуха. Чтобы задерживать находящуюся в нем пыль и грязь, необходим воздушный фильтр. Если этот элемент сильно загрязняется или засоряется, мощность силового агрегата может снизиться.

Зачастую именно несвоевременная очистка фильтра от загрязнений является причиной неправильной работы мотора. По той же причине ускоряется износ других частей силовой установки, поэтому для сохранения ресурса двигателя рекомендуется внимательно следить за степенью засоренности фильтрующего элемента.

Как отслеживать состояние двигателя

Визуальный осмотр силового агрегата поможет с определением серьезных неисправностей. Для обнаружения мелких поломок автовладельцам нужно следить за нехарактерной работой мотора: повышенным расходом топлива, снижением мощности двигателя и так далее.

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Обращать внимание следует и на странные звуки, доносящиеся из подкапотного пространства. Ими могут быть выстрелы, щелчки, треск и даже грохот. Помните, что посторонние звуки, возникающие в моторном отсеке автомобиля, могут сигнализировать о наличии неполадок. Их игнорирование может привести двигатель в нерабочее состояние, а автовладельцу придется оплачивать дорогостоящий капитальный ремонт узла.

Для точной диагностики состояния этого и многих других комплектующих, рекомендуется обращаться на станции техобслуживания. Предварительно автовладельцы могут приобрести необходимые детали на сайте https://oiler.ua/, которые впоследствии будут установлены в автосервисе.

К слову, в приложении Kyiv Smart City появилась новая функция – вернуть эвакуированное авто. Теперь водители смогут вернуть авто за несколько кликов.