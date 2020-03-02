Какой коньяк бьет рекорды по количеству повторных покупок

Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк Довбуш Карпатський. Разработчики, затаив дыхание, ждали результатов первых продаж и отзывов потребителей.

И вот спустя два месяца независимое исследование компании Инмарк смогло дать долгожданный ответ на вопрос: зажег ли Довбуш огонь в душах украинцев. 73% опрошенных покупают Довбуш повторно.

– Я всегда стараюсь пробовать новинки, иногда можно наткнуться на что-то очень интересное, так вышло и с Довбушем. Сразу привлекли внимание сама бутылка и название – сразу понятно, что коньяк наш, украинский. Я и взял попробовать. Описать? Как по мне, за него не будет стыдно в достойной компании и он подходит для большинства ситуаций и поводов. У него очень приятный аромат, богатый вкус. Он мягкий и легкий сам по себе. А еще цена приятная, сложно найти достойный коньяк по приемлемой цене. Поэтому и беру его уже не первый раз, – поделился Анатолий Грищенко, покупатель коньяка Довбуш Карпатський.

Подобные отзывы должны особо греть душу создателей продукта, ведь задумка производителей не ограничивалась задачей снабдить продукт украинской айдентикой. Довбуш Карпатський должен был и стал истинно украинским коньяком, созданным украинцами для украинцев, которым можно гордиться, тем более в пользу этого факта свидетельствуют впечатляющие цифры исследования.

– Мы опросили 1 012 потребителей по всей Украине, респондентами стали люди, которые выбирали Довбуш Карпатський у полки в магазине. Так как продукт новый, мы в первую очередь хотели узнать, откуда о нем узнали и что повлияло на то, что покупатель выбрал этот коньяк. 73% опрошенных сказали, что уже покупали Довбуш и пришли за повторной покупкой. А это выводит на первый план качество и вкус самого продукта, а не только маркетинговый антураж. Должен признать, хотя мы проводим подобные исследования не первый год, такой результат доказывает, что продукт, как и обещает слоган, зажег огонь в душах потребителей, – рассказал Константин Корж, руководитель проекта, социолог компании Инмарк.

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Будем надеяться, этот огонь продолжит гореть и впредь, ведь производители действительно постарались выделить свой продукт, наделив его массой особенностей и уникальных преимуществ.

– Коньяк Довбуш создан по особой рецептуре карпатских специалистов, а в его производстве использованы лучшие спирты исключительно украинского винограда. Кроме этого, выдерживается Довбуш в бочках, произведенных украинскими бондарями, из могучего карпатского дуба по специальной технологии, – сказал Алексей Козаченко, главный технолог ТМ Довбуш Карпатський.

Учитывая, что продукт “зашел” потребителю и спрос продолжает расти, производитель обещает пополнить коллекцию еще одной позицией. Всех тайн пока не раскрывают, но обещают удивить и порадовать еще больше. Напомним, что пока линейка коньяков Довбуш Карпатський включает два наименования: трех и пяти лет выдержки.

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