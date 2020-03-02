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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Какой коньяк бьет рекорды по количеству повторных покупок

Партнёрский материал

Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк Довбуш Карпатський. Разработчики, затаив дыхание, ждали результатов первых продаж и отзывов потребителей.

И вот спустя два месяца независимое исследование компании Инмарк смогло дать долгожданный ответ на вопрос: зажег ли Довбуш огонь в душах украинцев. 73% опрошенных покупают Довбуш повторно.

– Я всегда стараюсь пробовать новинки, иногда можно наткнуться на что-то очень интересное, так вышло и с Довбушем. Сразу привлекли внимание сама бутылка и название – сразу понятно, что коньяк наш, украинский. Я и взял попробовать.

Описать? Как по мне, за него не будет стыдно в достойной компании и он подходит для большинства ситуаций и поводов. У него очень приятный аромат, богатый вкус. Он мягкий и легкий сам по себе. А еще цена приятная, сложно найти достойный коньяк по приемлемой цене. Поэтому и беру его уже не первый раз, – поделился Анатолий Грищенко, покупатель коньяка Довбуш Карпатський.

довбуш карпатський

Подобные отзывы должны особо греть душу создателей продукта, ведь задумка производителей не ограничивалась задачей снабдить продукт украинской айдентикой. Довбуш Карпатський должен был и стал истинно украинским коньяком, созданным украинцами для украинцев, которым можно гордиться, тем более в пользу этого факта свидетельствуют впечатляющие цифры исследования.

– Мы опросили 1 012 потребителей по всей Украине, респондентами стали люди, которые выбирали Довбуш Карпатський у полки в магазине. Так как продукт новый, мы в первую очередь хотели узнать, откуда о нем узнали и что повлияло на то, что покупатель выбрал этот коньяк.

73% опрошенных сказали, что уже покупали Довбуш и пришли за повторной покупкой. А это выводит на первый план качество и вкус самого продукта, а не только маркетинговый антураж.

Должен признать, хотя мы проводим подобные исследования не первый год, такой результат доказывает, что продукт, как и обещает слоган, зажег огонь в душах потребителей, – рассказал Константин Корж, руководитель проекта, социолог компании Инмарк.

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Будем надеяться, этот огонь продолжит гореть и впредь, ведь производители действительно постарались выделить свой продукт, наделив его массой особенностей и уникальных преимуществ.

– Коньяк Довбуш создан по особой рецептуре карпатских специалистов, а в его производстве использованы лучшие спирты исключительно украинского винограда.

Кроме этого, выдерживается Довбуш в бочках, произведенных украинскими бондарями, из могучего карпатского дуба по специальной технологии, – сказал Алексей Козаченко, главный технолог ТМ Довбуш Карпатський.

Учитывая, что продукт “зашел” потребителю и спрос продолжает расти, производитель обещает пополнить коллекцию еще одной позицией. Всех тайн пока не раскрывают, но обещают удивить и порадовать еще больше. Напомним, что пока линейка коньяков Довбуш Карпатський включает два наименования: трех и пяти лет выдержки.

К слову, ранее мы рассказывали о пяти простых рецептах коктейлей на основе водки.

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