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Факты / Украина

ЕС повысил уровень риска заболевания коронавирусом

На фоне вспышки нового типа коронавируса Covid-19 в Евросоюзе приняли решение о повышении уровня риска инфицирования с умеренного до высокого.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Европейский центр профилактики и контроля заболеваний объявил, что уровень риска повысился с умеренного до высокого для жителей Европейского Союза. Другими словами, вирус продолжает распространяться, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, для борьбы с распространением заболевания в странах Европы создали группу по реагированию на коронавирус.

На данный момент в 18 странах Евросоюза зафиксировали 2,1 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Болезнь уже привела к смерти 38 граждан ЕС.

Напомним, в Италии сообщили о резком увеличении количества пациентов с коронавирусом – с 1 128 до 1 694 человек.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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