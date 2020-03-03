25 тыс. грн за отопление 1-комнатной: почему приходят космические платежки и что делать

В аномальную зиму – аномальные платежки! Которые шокировали этого месяца многих украинцев.

Благодаря рекордной квитанции за тепло, Елена Тищенко стала известной на всю страну. Хотя космические платежки ей начали поступать еще в начале зимы. В декабре – 20 тыс. грн, в январе – 24.

Квартира у женщины хоть и немаленькая, площадью 127 квадратов, но таких квитанций не получала даже при самых сильных морозах.

В Киевтеплоэнерго объяснили причину. Квартира Елены – единственная из 177 дома, где нет теплового счетчика. Поэтому всю разницу между обще домовым прибором учета и квартирными других жителей повесили на нее.

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Однако после того, как эта история вызвала резонанс, женщине пообещали перечислить тариф. Вот только вряд ли в убыток тепловой компании.

За обогрев подъезда суммы в квитанциях иногда больше, чем за отопление всей квартиры.

Откуда же берутся такие заоблачные платежки?

Житель города Вышгород, Александр Чалый уже готовит иск в суд. Ведь за отопление однокомнатной квартиры ему насчитали за январь до 25 тыс. грн. Насчитали, мол, не сделал поверку счетчика.

Квитанции за тепло на десятки тысяч гривен получили и другие горожане – преимущественно новостроек. И уже пожаловались мэру Алексею Момоту. Тот назвал это безумием. Но повлиять на коммунальщиков не может.

Однако если с тепловыми компаниями даже мэры не могут справиться, то что делать тогда простым украинцам? Специалисты разводят только руками. И сетуют на еще советские законы.

Факты ICTV ранее писали о том, жители Снигиревки протестуют из-за тарифов.