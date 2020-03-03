Без паники! Скалецкая ответила на самые распространенные вопросы о коронавирусе

Чтобы максимально уберечься от коронавируса, каждый украинец должен придерживаться четких правил и действовать по алгоритмам. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

– Итак, без паники. Эти правила должен запомнить каждый украинец. И главное – выполнять их, – написала она в Facebook.

Она сообщила, что в случае выявления симптомов ОРЗ нужно обращаться к семейному врачу. Также можно вызвать скорую помощь в случае подозрения на коронавирус.

Зоряна Скалецкая напомнила, что маски надо одевать только тогда, когда человек уже имеет симптомы острого респираторного заболевания. Здоровым людям они не нужны.

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Министр отметила, что оптимальной дистанцией с больным человеком должно быть расстояние до двух метров.

Учитывая, что вирус живет на поверхности три часа, его могут убить дезинфицирующие средства. Руки нужно мыть с мылом максимально часто в течение 20-40 секунд.

Зоряна Скалецкая добавила, что в каждой области созданы противоэпидемические комиссии, которые мониторят ситуацию и предоставляют свои рекомендации. Пока нет оснований для того, чтобы массово отменять обучение в школах (детских садах).

Напомним, в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Учитывая это, теперь в школах и детсадах Киева каждое утро будут мерить температуру.