Гончарук не обращался в суд относительно заявления об отставке

Вечером 3 марта на странице Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что якобы поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Владимир Зеленский.

Якобы Гончарук обратился в суд, чтобы запретить главе Рады рассматривать вопрос о его отставке.

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Однако в Кабмине опровергли существование заявления в суд.

– Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности, – отметили в пресс-службе Кабмина.

Ранее Факты ICTV писали, что 3 марта во время заседания фракции Слуга народа президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля.