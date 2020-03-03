Хлеб Украины и завод Большевик: на приватизацию передан 431 объект

Крупные госпредприятия Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), ГАК Хлеб Украины и завод Большевик переданы для приватизации.

Комментируя такое решение правительства, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что крупнейший в стране производитель муки ГПЗКУ “на бумаге убыточная и неэффективная”.

– Благодаря приватизации предприятие сможет модернизировать свои мощности, создать новые рабочие места и платить больше налогов в госбюджет, – заявил премьер.

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Теперь предприятия пройдут процедуру реструктуризации и будут выставлены на аукционы.

Всего 3 марта Фонду госимущества Украины передали 431 государственный объект.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о приватизации государственного предприятия Артемсоль.