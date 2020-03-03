Коронавирус на Diamond Princess: все украинцы сошли на берег

Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег и сейчас находятся на двухнедельном карантине в японской больнице.

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, процесс высадки на берег членов экипажа Diamond Princess, у которых не обнаружили коронавирус, завершился 1 марта.

– Указанные лица проходят двухнедельный карантин, после чего, при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов, они получат возможность выезда за пределы Японии, – уточнил дипломат.

Он также напомнил, что до этого на корабле оставался 21 украинец, а четверо, у которых ранее обнаружили Covid-19, находились в медучреждениях. 27 февраля выписали украинку, которая уже прошла лечение. Она сейчас живет в одном из местных отелей.

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То есть на сегодняшний день трое граждан Украины из этого лайнера продолжают находиться в больницах, их состояние удовлетворительное.

Напомним, на лайнере Diamond Princess зафиксировали 705 случаев заболевания новым типои коронавируса.