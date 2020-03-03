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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Черновцах: горожане устроили бунт под домом больного

У подъезда дома в Черновцах, в котором проживает мужчина с коронавирусом, собрались соседи и жители города, недовольные тем, что его жена все еще дома.

Примерно 20 человек перекрыли дорогу и требовали, чтобы жена больного, находящеяся в квартире в самоизоляции, также была госпитализирована.

После этого женщина, несмотря на отсутствие симптомов болезни, согласилась на обсервацию. Ее забрали в госпитальную базу, где возьмут мазки на исследование.

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  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
Коронавирус в Черновцах: горожане устроили бунт под домом больного / 3 фотографии

Напомним, 26 февраля супруги-украинцы вернулись из Италии через пограничный пункт пропуска Порубное-Сирет. У мужчины 3 марта обнаружили коронавирус – это первый случай Covid-19 на территории Украины.

Источник: promin.cv.ua

Фото: promin.cv.ua

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