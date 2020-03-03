Коронавирус в Черновцах: горожане устроили бунт под домом больного

У подъезда дома в Черновцах, в котором проживает мужчина с коронавирусом, собрались соседи и жители города, недовольные тем, что его жена все еще дома.

Примерно 20 человек перекрыли дорогу и требовали, чтобы жена больного, находящеяся в квартире в самоизоляции, также была госпитализирована.

После этого женщина, несмотря на отсутствие симптомов болезни, согласилась на обсервацию. Ее забрали в госпитальную базу, где возьмут мазки на исследование.

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