У подъезда дома в Черновцах, в котором проживает мужчина с коронавирусом, собрались соседи и жители города, недовольные тем, что его жена все еще дома.
Примерно 20 человек перекрыли дорогу и требовали, чтобы жена больного, находящеяся в квартире в самоизоляции, также была госпитализирована.
После этого женщина, несмотря на отсутствие симптомов болезни, согласилась на обсервацию. Ее забрали в госпитальную базу, где возьмут мазки на исследование.
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Коронавирус в Черновцах: горожане устроили бунт под домом больного / 3 фотографии
Напомним, 26 февраля супруги-украинцы вернулись из Италии через пограничный пункт пропуска Порубное-Сирет. У мужчины 3 марта обнаружили коронавирус – это первый случай Covid-19 на территории Украины.
Источник: promin.cv.ua
Фото: promin.cv.uaPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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