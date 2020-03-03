Коронавирус в Черновцах: открыта горячая линия, Дворец культуры отменил мероприятия

В Центральном дворце культуры Черновцов отменили все массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Для посетителей дворец пока решили не закрывать. Однако дверные ручки будут ежечасно обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Обычные антисептики черновчане смогут взять при входе во Дворец культуры.

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На Буковине также работает круглосуточная горячая линия, где можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус Covid-19.

Звонить на нее советуют туристам, которые в последнее время посещали страны с зарегистрированными случаями коронавируса, независимо от состояния самочувствия.

Напоминаем, первый случай коронавируса в Украине подтвердили в Черновцах. Инфекцию медики обнаружили у мужчины, который вместе со своей женой вернулся из Италии.

Источники: Чернівецька ОДА, Чернівецький промінь