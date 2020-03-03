В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Им заболел мужчина, который вернулся в Украину из Италии через Румынию.

Он путешествовал с супругой, которая сейчас находится дома в самоизоляции. У нее симптомов не обнаружено.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Напомним, первый случай коронавируса зафиксирован в Черновцах. В Минздраве рассказали, что у мужчины появились симптомы через два дня после возвращения из Италии. Он обратился за консультацией к семейному врачу и продолжал выполнять рекомендации.