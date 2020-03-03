В Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Тесты подтвердили наличие инфекции у мужчины, который прилетел из Италии.

Факты ICTV решили напомнить, кто находится в группе риска заболевания коронавирусом.

Хронические заболевания, которые увеличивают риск заражения коронавирусом:

– Диабет

– Сердечно-сосудистые заболевания

– Онкозаболевания

Также в зоне риска находятся беременные.

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Возраст, который увеличивает риск заражения коронавирусом:

– 40-49-лет – 0,3%;

– 50-59-летних – 1,3%; для

– 60-69-лет – 3,4%,

– 70-79-лет – 7,8%.

– от 80 лет -13,5%.

В зоне наименьшего риска заболевания коронавирусом находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, необходимо вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить иммунитет, чтобы он мог справиться с инфекцией.

В группе риска находятся люди, которые путешествовали в Китай, Италию, Южную Корею и другие страны, где был зафиксирован коронавирус.

Также в группе риска люди, которые работают на рынке.

Напомним, 3 марта стало известно, что в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавируса. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов. Все материалы и образцы дополнительно передали в ВОЗ.

Источник: ВООЗ, СНБО