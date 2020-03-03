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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: в школах и детсадах Киева по утрам будут мерить температуру

Воспитанникам детских садов и ученикам школ в Киеве каждое утро будут измерять температуру.

Такое поручение дал столичный мэр Виталий Кличко в связи с первым случаем заболевания коронавирусом в Украине.

Все скорые и общественный транспорт в Киеве ежедневно дезинфицируют, добавил мэр.

– В Киеве пока случаев этого вируса не зафиксировали. Но мы, понимая угрозу, должны быть готовы к такому вызову, – заявил Кличко.

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В случае выявления у людей на территории Киева подозрения на заражение, их могут госпитализировать в семь столичных больниц.

Также определены дополнительные заведения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Как сообщалось, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах.

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