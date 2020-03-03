Коронавирус в Украине: в школах и детсадах Киева по утрам будут мерить температуру

Воспитанникам детских садов и ученикам школ в Киеве каждое утро будут измерять температуру.
Такое поручение дал столичный мэр Виталий Кличко в связи с первым случаем заболевания коронавирусом в Украине.
Все скорые и общественный транспорт в Киеве ежедневно дезинфицируют, добавил мэр.
– В Киеве пока случаев этого вируса не зафиксировали. Но мы, понимая угрозу, должны быть готовы к такому вызову, – заявил Кличко.
Читайте: Коронавирус Covid-19 – все, что нужно знать
В случае выявления у людей на территории Киева подозрения на заражение, их могут госпитализировать в семь столичных больниц.
Также определены дополнительные заведения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.
Как сообщалось, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==