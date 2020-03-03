Первый пациент с официально подтвержденным коронавирусом находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница.

Эту информацию Фактам ICTV подтвердили в Черновицкой областной государственной администрации.

Также в администрации рассказали, какой порядок действий был во время фиксации коронавируса.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

3 марта около 10.00 было получено официальное сообщение от Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что зафиксирован позитивный результат на этапе диагностики в Национальной вирусологичной лоборатории. Дальше проверка продолжится в лаботории в Европе. Это будет длиться несколько дней.

Несмотря на то, что окончательный результат пока не готов, все действия проводились так будто случай подтвержден.

В администрации отметили, что к ситуации все были готовы и действия всех служб были слаженными.

Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавируса. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.