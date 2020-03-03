Первый инфицированный коронавирусом пациент зафиксирован в Черновцах 3 марта 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Заболевания обнаружили у мужчины, который вместе с женой 26 февраля возвращался из Италии самолетом в румынскую Сучаву. Оттуда собственной машиной они поехали в Черновцы через пограничный пункт Порубное.

Мужчине провели дополнительный температурный скрининг и предоставили памятку о самоизоляции, поскольку он путешествовал в странах, где были зарегистрированы случаи заражения Covid-19.

Два дня супруги никуда не выходили.

– Мы начали работать с контактными лицами – их не много, с ними работают эпидемиологи. Люди находятся в режиме самоизолирования. Система продемонстрировала свою готовность к первому случаю, – подчеркнул Виктор Ляшко.

В ночь на 29 февраля у мужчины появились симптомы коронавирусной инфекции (лихорадка и сухой кашель), которые требовали дополнительных консультаций врача. Муж и жена самоизолировались и вовремя обратились за помощью к специалистам.

Мужчину забрала скорая помощь, которая предназначена именно для транспортировки больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, и больного доставили в инфекционное отделение областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница.

Состояние больного удовлетворительное, каких-либо осложнений пока не наблюдается.

– Сейчас в Черновицкой области есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще 6 – ремонтируют и, надеюсь, вскоре тоже будут в медучреждениях, – сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

У жены пациента состояние удовлетворительное, симптомов вируса не обнаружено.

Во время медицинского осмотра медики собрали биологические материалы для исследований.

1 марта специалисты провели быстрые тестирования на грипп А и B, а затем – тест на коронавирус, который показал положительный результат. Образцы анализов отправлены в ВОЗ.

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Все люди, которые прямо или косвенно контактировали с мужчиной находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

Супруги передвигались на машине и контактировали с пограничниками на пропускном пункте, поэтому всю смену правоохранителей также изолировали.

– Совместно с представителями Минздрава мы отслеживаем состояние здоровья пограничников, которые работали в тот день, когда больной коронавирусом человек пересекал границу. Медики отслеживают их температуру тела и тому подобное. Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали, – сообщили в пресс-службе пропускного пункта.

Такие мероприятия проводятся для того, чтобы в случае необходимости вовремя отреагировать на изменения состояния здоровья военнослужащих.

После диагностирования коронавирусной инфекции у жителя Черновцов, власти города начали профилактические мероприятия в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, общественном транспорте, а также на предприятиях и в организациях города.

Кроме этого, представители власти заявили о необходимости разъяснительной работы по профилактике инфицирования и распространения коронавируса, а также обсудили наличие средств индивидуальной защиты врачей и готовность медицинских учреждений к приему больных с подозрением на коронавирус.

В городе рекомендуют ограничить массовые мероприятия и соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.

Сервисные центры и центры предоставления административных услуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.

Вероятно, человек из Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, станет “нулевым пациентом” в пределах распространения вируса на территории страны. Это может дать ответы на важные вопросы, как, когда и почему началась эпидемия. Выявив все контакты больного, можно остановить распространение инфекции или предотвратить будущие вспышки.

В связи с ростом числа зараженных в Италии украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны, а министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.

Также Украина ввела запрет на ввоз животных из Китая в связи с обнаружением коронавируса у собаки.