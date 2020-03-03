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Факты / Украина / Общество

Таможенник, осматривавший авто больного коронавирусом украинца, здоров

Инспектор таможенного поста Порубное в Черновицкой области, который осматривал автомобиль украинца, у которого обнаружили коронавирус Covid-19, работал в перчатках и маске. Сейчас у него нет никаких симптомов заболевания.

Однако для минимизации рисков таможенник будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель.

Кроме того, смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков.

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Напомним, 26 февраля супруги-украинцы вернулись из Италии через пограничный пункт пропуска Порубное-Сирет. У мужчины 3 марта обнаружили коронавирус – это первый случай Covid-19 на территории Украины.

У жены пациента состояние удовлетворительное, симптомов вируса не обнаружено.

Фото: Dreamstime

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