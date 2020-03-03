Новые правила въезда в Россию увеличили спрос на загранпаспорта

Новые правила пересечения границы с РФ не привели к спросу оформление загранпаспортов, однако в восточных регионах Украины выросло количество оформления таких документов.

– В областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта. В частности, в течение января-февраля 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросло в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019 года), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях, – говорится в сообщении.

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В миграционной службе отмечают, что в этих регионах готовы к увеличению спроса на оформление паспортов.

Напомним, с 1 марта 2020 года граждане Украины, которые отправляются в Российскую Федерацию, при пересечении российско-украинской границы должны обязательно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.