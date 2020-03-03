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Факты / Украина

Ну наконец-то! Реакция соцсетей на коронавирус в Украине

Коронавирус зафиксировали в Украине, и это повлекло за собой шквал паники и еще больше юмора.

Большинство украинцев иронично отреагировали на новость о коронавирусе в Черновцах и начали придумывать мемы, апокалиптические прогнозы и остроумные шутки относительно ситуации с заболеванием.

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на коронавирус в Украине.

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Напомним, 3 марта в Минздраве сообщили, что в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей.

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