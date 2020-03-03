Коронавирус зафиксировали в Украине, и это повлекло за собой шквал паники и еще больше юмора.

Большинство украинцев иронично отреагировали на новость о коронавирусе в Черновцах и начали придумывать мемы, апокалиптические прогнозы и остроумные шутки относительно ситуации с заболеванием.

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на коронавирус в Украине.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Пенсія буде проіндексована за результатами епідемії коронавірусу — Середньовічний європеєць (@DistMist) March 3, 2020

Перший пацієнт з корововірусом в Чернівцях: https://t.co/WF4sUWi1Qy — Пан Zабафаній жівчік⭕м™ (@DFENS3000) March 3, 2020





Напомним, 3 марта в Минздраве сообщили, что в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей.