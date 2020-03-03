В городе Узин Белоцерковского района Киевской области полиция получила сообщение о домашнем насилии. На месте злоумышленник начал материться в адрес правоохранителей и стрелять в их сторону.
В результате участковый офицер полиции получил травму ноги.
На место прибыли еще двое полицейских, которым удалось задержать злоумышленника. Но еще один правоохранитель получил телесные повреждения, поскольку мужчина сопротивлялся.
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С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы.
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Под Киевом мужчина подстрелил одного полицейского и побил еще двух / 2 фотографии
43-летнего злоумышленника задержали. В суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине объявили о подозрении в совершении двух преступлений по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.
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Источник: Информатор
Фото: Информатор