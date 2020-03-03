Под Киевом мужчина подстрелил одного полицейского и побил еще двух

В городе Узин Белоцерковского района Киевской области полиция получила сообщение о домашнем насилии. На месте злоумышленник начал материться в адрес правоохранителей и стрелять в их сторону.

В результате участковый офицер полиции получил травму ноги.

На место прибыли еще двое полицейских, которым удалось задержать злоумышленника. Но еще один правоохранитель получил телесные повреждения, поскольку мужчина сопротивлялся.

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С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы.