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Факты / Украина

Под Киевом мужчина подстрелил одного полицейского и побил еще двух

В городе Узин Белоцерковского района Киевской области полиция получила сообщение о домашнем насилии. На месте злоумышленник начал материться в адрес правоохранителей и стрелять в их сторону.

В результате участковый офицер полиции получил травму ноги.

На место прибыли еще двое полицейских, которым удалось задержать злоумышленника. Но еще один правоохранитель получил телесные повреждения, поскольку мужчина сопротивлялся.

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С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы.

Под Киевом мужчина подстрелил одного полицейского и побил еще двух / 2 фотографии

43-летнего злоумышленника задержали. В суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине объявили о подозрении в совершении двух преступлений по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Ранее в Броварах Киевской области нетрезвый полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек и пытался убежать

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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