3 марта депутаты Верховной Рады продолжат рассмотрение поправок к законопроектам об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также должны одобрить решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона О предотвращении коррупции.

Внесение в повестку дня и принятие решения:

Проект закона об одобрении решения Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Проект закона о внесении изменений в раздел VI Заключительные и переходные положения закона О национальной безопасности Украины относительно вступления в силу положений о главнокомандующем ВСУ, Генштаба, видов и отдельных родов войск (сил).

Читайте: Не Тигипко единым: будут ли изменения в Кабмине и кто может его возглавить

Первое чтение:

Проект закона о внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

К слову, президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент соберется 4 марта в 16.00.