Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался по выявлению первого случая заболевания коронавирусом в Украине.
– Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников, – подчеркнул министр.
Он добавил, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.
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Также правительство создало специальную инфосторинку со всей актуальной информацией о профилактике коронавируса и порядке действий в случае зарження.
Напомним, 3 марта, на брифинге главного санитарного врача страны, стало известно, что в Черновицкой области Украины подтвердили первый случай заражения коронавируса.
Болезнь обнаружена у мужчины, который в феврале совершал поездку в Италию. Все контактные лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.
Все материалы и образцы дополнительно передали в ВОЗ.