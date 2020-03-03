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Факты / Украина / Общество

Что такое Сovid-19: Кабмин создал сайт о коронавирусе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался по выявлению первого случая заболевания коронавирусом в Украине.

– Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников, – подчеркнул министр.

Он добавил, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

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Также правительство создало специальную инфосторинку со всей актуальной информацией о профилактике коронавируса и порядке действий в случае зарження.

Як не заразитися коронавырусом

Напомним, 3 марта, на брифинге главного санитарного врача страны, стало известно, что в Черновицкой области Украины подтвердили первый случай заражения коронавируса.

Болезнь обнаружена у мужчины, который в феврале совершал поездку в Италию. Все контактные лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

Все материалы и образцы дополнительно передали в ВОЗ.

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