Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) из-за распространения коронавируса.

Временная отмена будет действовать до 25 октября.

– По Италии у нас большие планы. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации, – сообщил генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы перевозчика.

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Если билеты были забронированы на сайте авиаперевозчика, нужно написать письмо на [email protected] с соответствующим запросом в свободной форме – на возврат средств или на замену направления. Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально.

Если авиабилеты были приобретены через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.

К слову, из-за распространения коронавируса отменяется ряд мероприятий. Так, от планового заседания отказалась Венецианская комиссия.

Источник: SkyUp