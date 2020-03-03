Вспышка коронавируса: Украина запретила ввозить животных из Китая

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов ввела временный запрет на ввоз животных из Китая в Украину.

Такое решение было принято в связи с обнаружением первого случая заражения новым типом коронавируса Covid-19 у собаки.

– С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя Covid-19, в соответствии со статьями 33 и 96 закона Украины О ветеринарной медицине… Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из КНР домашних и диких плотоядных животных, – сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов.

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Госпродпотребслужба продолжает следить за ситуацией касательно заболеваемости животных коронавирусом Covid-19.

Напомним, впервые случай заболевания новым типом коронавируса диагностировали у собаки, которая жила с инфицированной 60-летней женщиной в Гонконге.

У животного не наблюдались симптомы заболевания, свойственные людям с указанным вирусом.

Источник: Госпродпотребслужба