Ситуация под контролем: реакция Скалецкой на коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отреагировала на первый подтвержденный случай инфекции коронавируса в Украине.
По ее словам, пациент вернулся в Украину из Италии, поэтому врачи приняли решение о госпитализации.
Интересно, что симптомы ОРВИ появились у мужчины только через несколько дней после возвращении домой. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
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Скалецкая добавила, что после контакта жену пациента также изолировали.
– Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов.
Министр напомнила о важности соблюдения всех инструкций и рекомендаций ВОЗ во время путешествий в страны, где обнаружили коронавирус.
Напомним, 3 марта в Украине было зарегистрировано первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.