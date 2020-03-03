Ситуация под контролем: реакция Скалецкой на коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отреагировала на первый подтвержденный случай инфекции коронавируса в Украине.

По ее словам, пациент вернулся в Украину из Италии, поэтому врачи приняли решение о госпитализации.

Интересно, что симптомы ОРВИ появились у мужчины только через несколько дней после возвращении домой. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

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Скалецкая добавила, что после контакта жену пациента также изолировали.

– Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов.

Министр напомнила о важности соблюдения всех инструкций и рекомендаций ВОЗ во время путешествий в страны, где обнаружили коронавирус.

Напомним, 3 марта в Украине было зарегистрировано первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.