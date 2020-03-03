Тест-систем для выявления коронавируса в Украине хватит на 960 человек

Тест-систем и реагентов, которые есть в Украине, хватит для обследований 960 человек.

– Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов, – сообщили в Кабмине.

К слову, лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные.

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Кроме того, в Украине сейчас есть 605 аппаратов искусственного дыхания, чего вполне достаточно. При необходимости аппараты будут привлекать из других больниц.

Также Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Напомним, 3 марта в Черновцах у больного диагностировали первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией Covid-19.

Источник: covid19.com.ua