В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. В группе риска находятся пенсионеры и дети до 10 лет.

В зоне наименьшего риска заболевания коронавирусом находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Такие результаты получили в СНБО после анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса Covid-19 в Украине.

Для 40-49-летних показатель заболевания коронавирусом составляет 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Читайте: Эффективного лечения коронавируса пока нет – ВОЗ

Кроме того, в группе риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Напомним, первый случай коронавируса зафиксирован в Черновцах. Им заболел мужчина, который вернулся в Украину из Италии через Румынию. Он путешествовал с супругой, которая сейчас находится дома в самоизоляции. У нее симптомов не обнаружено.